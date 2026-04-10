Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва

Режим ЧС ввели на территории Владикавказа после взрыва в Партизанском переулке
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен во Владикавказе в связи со взрывом в здании на Партизанском переулке. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

Режим действует в границах улиц Интернациональной и Маркова, а также в пределах Партизанского переулка, где и произошел взрыв. Зона ЧС оцеплена, там действует пропускной режим.

В настоящее время на месте взрыва ведутся работы по разбору завалов.

Взрыв произошел в складских помещениях в Партизанском переулке, в одном из которых хранились нераспроданные фейерверки. Они были просрочены, так как хранились на складе несколько лет, поэтому стали причиной детонации, уточняет Mash.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Два человека не выжили.

В Следственном управлении СК РФ по Северной Осетии после произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о взрыве на шахте в Ростовской области.

 
