«Смешарики» выпустят новый сезон впервые за 10 лет

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Детский мультсериал «Смешарики» выпустит новый сезон впервые за 10 лет, сообщает «КиноПоиск».

Сериал в классическом формате 2D будет доступен в марте в подписке КиноПоиск HD. Также в обновленный детский каталог войдут мультфильмы «Малышарики», «Буба», «Леди Баг и Супер Кот», «Барбоскины», «Гравити Фолз» и другие.

Всего в новом сезоне КиноПоиск HD предложит подписчикам более 50 премьер фильмов и сериалов.

Премьера «Смешариков» состоялась в 2003 году. Главные герои анимационного сериала — круглые звери и птицы: Крош, Бараш, Лосяш, Совунья и другие. Новые сезоны «Смешариков» не выходили с 2010 года.

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