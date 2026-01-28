Россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке

Депутат Якубовский: выселить за долги по ЖКУ могут через суд в крайнем случае

Выселение за долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) является крайней мерой, которую могут применить только по решению суда. Об этом сообщил RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он объяснил, что если квартира находится в собственности, то даже при наличии очень большой задолженности по ЖКУ, как правило, недвижимость сохраняется за человеком. Долг могут взыскать путем ареста счетов или имущества, но право собственности сохраняется.

«Исключение — если жилье не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны», — пояснил парламентарий.

Если же должник арендует жилье по договору социального найма, то его могут выселить, при этом не на улицу, а в квартиру меньшего размера. При этом учитываются и сопутствующие факторы, например, наличие несовершеннолетних детей, инвалидности или тяжелого заболевания у должника или потерю работы. Если есть объективные причины, почему человек не платит за ЖКУ, суд обычно ограничивается реструктуризацией задолженности, добавил депутат.

До этого Якубовский предупредил, что при просрочке коммунальных платежей россиян могут обязать выплатить пени. Депутат напомнил, что предельный срок оплаты ЖКУ в РФ установлен на 15-е число каждого месяца, следующего за расчетным. Если человек допускает просрочку, то в первые 30 дней за это ничего не будет. Однако с 31 по 90-й день задержки должнику начнут начислять пени в размере составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ за один день просрочки. С 91-го дня этот показатель составит уже 1/130 ключевой ставки. Кроме того, в некоторых случаях могут ограничить оказание услуг.

