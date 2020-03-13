Disney объявил о закрытии парков во Флориде и Париже из-за коронавируса

Развлекательные парки «Мир Диснея» в США (штат Флорида» и «Диснейленд» в пригороде Парижа не будут работать из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Как стало известно, данные объекты закроют с 15 по 31 марта. Кроме того, в этом месяце Disney прекратит проводить морские круизы.

До этого сообщалось о закрытии «Диснейленда» в американском штате Калифорния.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4954 человека.

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