Опубликован видео клип на песню Little Big для «Евровидения»

На Youtube-канале Eurovision Song Contest появился видео клип на песню «Uno», с которой группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

До этого в сети был доступен только отрывок композиции этого музыкального коллектива.

Сама песня была представлена в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Ранее лидер группы Little Big Илья Пруссикин заявлял, что композиция UNO была написана в стиле рок-диско.

«Евровидение» состоится в Нидерландах в мае 2020 года.