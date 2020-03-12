Little Big приедет на «Евровидение» в расширенном составе

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Российская группа Little Big выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение» в расширенном составе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Газпром-Медиа Радио.

Всего на сцену выйдут шесть человек. Об этом музыканты впервые рассказали в эфире Радио Energy.

Лидер коллектива Илья Прусикин уточнил, что и клип, и песня были завершены до 9 марта и предоставлены организаторам конкурса в срок.

Премьера песни Little Big для «Евровидения» состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант».

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