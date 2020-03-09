Лазарев расплакался на телешоу

Певец Сергей Лазарев стал плакать во время эфира музыкального шоу «Ну-ка, все вместе», выходящем на телеканале «Россия 1». Соответствующее видео появилось на YouTube.

Таким образом артист отреагировал на выступление участницы конкурса из Мурманской области.

По словам Лазарева, исполнение конкурсантки было невероятным.

«Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату», — сказал Лазарев.

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