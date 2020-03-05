Сябитова заявила, что российские женщины готовы «продаваться» мужчинам

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем Instagram написала, что сегодня россиянки поголовно стремятся выйти замуж за богачей.

Сябитова считает, что желание выйти замуж за богатого стало масштабной проблемой российских женщин. По ее словам, открыв брачное агентство, она помогала девушкам выйти успешно замуж, чтобы потом «не приходилось доказывать свою благодарность» и «продаваться за брак».

Сваха вспомнила, что 25 лет назад девушку еще надо было уговаривать «продаться» состоятельному мужчине.

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