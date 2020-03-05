Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
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Актриса Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», может появиться во втором сезоне другого фантастического шоу — «Ведьмак».
Как сообщает Redanian Intelligence, две недели назад Дормер заметили неподалеку от съемочной площадки «Ведьмака». После этого на возможное появление Дормер намекул кастинг-директор «Ведьмака».
В соцсетях предположили, что Натали Дормер может сыграть чародейку Филиппу Эйльхарт.
Второй сезон сериала «Ведьмак» стриминговый сервис Netflix покажет в 2021 году.
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