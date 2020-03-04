Ургант одобрил отправку Little Big на «Евровидение»

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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» одобрительно высказался о предстоящей поездке группы Little Big на конкурс «Евровидение».

Он отметил, что это вносит разнообразие в список участников. меняем вектор. «Сколько можно работать по схеме Билан-Лазарев-Билан-Лазарев?» — согласился с ним ведущий Дмитрий Хрусталев. «Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика», — посмеялся Ургант.

Шоумен также продемонстрировал портрет фронтмена Little Big Ильи Прусикина с обнаженным татуированным торсом. «Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной», — сказал он, намекая на победное выступление Димы Билана в 2006 году.

Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

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