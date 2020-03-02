Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства
Певец Сергей Лазарев поскандалил на телешоу «Ну-ка, все вместе» из-за несправедливого, по его мнению, судейства.
У себя в Instagram он опубликовал ролик, в котором поэт Симон Осиашвили критикует девушку, исполнившую песню на английском. Это разгневало Лазарева. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен!» — негодовал Лазарев, высоко оценивший выступление девушки. Он также написал, что остро реагирует на несправедливость. «Я против стереотипов, узких шор и предубеждений, я против предвзятости и ярлыков, я против неаргументированного мнения. Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!» — подчеркнул он.
Ранее Сергей Лазарев заявлял, что больше не будет следить за жизнью друзей и коллег в Instagram, но продолжит делиться новостями из жизни и своими планами.
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