Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/12984169/lazarev-pic905-895x505-80325.jpg">

Певец Сергей Лазарев поскандалил на телешоу «Ну-ка, все вместе» из-за несправедливого, по его мнению, судейства.

У себя в Instagram он опубликовал ролик, в котором поэт Симон Осиашвили критикует девушку, исполнившую песню на английском. Это разгневало Лазарева. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен!» — негодовал Лазарев, высоко оценивший выступление девушки. Он также написал, что остро реагирует на несправедливость. «Я против стереотипов, узких шор и предубеждений, я против предвзятости и ярлыков, я против неаргументированного мнения. Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!» — подчеркнул он.

Ранее Сергей Лазарев заявлял, что больше не будет следить за жизнью друзей и коллег в Instagram, но продолжит делиться новостями из жизни и своими планами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

— Лобода и Лазарев ответили на слухи о ссоре на премии «Муз-ТВ»

— Лазарев резко прокомментировал отказ Билана выступать со звездами «Евровидения»