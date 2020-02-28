Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
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Певица Вера Брежнева представила новый трек под названием «Хорошие новости». Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Брежнева сообщила, что это ее весенняя премьера, которую можно послушать на всех музыкальных площадках.
«Слушайте, запоминайте, танцуйте», — посоветовала исполнительница подписчикам. Кроме того, она пожелала, чтобы все новости были только хорошими.
Продюсером песни выступил муж Брежневой – Константин Меладзе.
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