Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»

Певица Вера Брежнева представила новый трек под названием «Хорошие новости». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Брежнева сообщила, что это ее весенняя премьера, которую можно послушать на всех музыкальных площадках.

«Слушайте, запоминайте, танцуйте», — посоветовала исполнительница подписчикам. Кроме того, она пожелала, чтобы все новости были только хорошими.

Продюсером песни выступил муж Брежневой – Константин Меладзе.

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