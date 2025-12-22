На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде на видео попали кадры аварии с более чем 5 пострадавшими

В Волгограде более 5 человек пострадали в аварии с автобусом
В Волгограде произошла авария с участием микроавтобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бакинская и проспекта имени Ленина. На кадрах с места заметно, как легковой автомобиль на скорости врезался в более крупного участника ДТП.

В результате автобус получил серьезные повреждения, вторая машина также серьезно пострадала. На фото можно увидеть повреждения капота.

Помощь врачей понадобилась четырем пассажирам автобуса и двум пассажирам легкового автомобиля. Всех их направили в медицинское учреждение.

По данным ТАСС, количество пострадавших увеличилось до восьми.

«Обследование проходят женщины 1962, 1967, 1973, 1976 и 1987 годов рождения, а также двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет», – рассказали журналистам в комздраве региона.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Карелии на видео попало, как машина влетела в женщину с младенцем.

