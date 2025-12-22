На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с места убийства генерал-лейтенанта Сарварова в Москве

Следственный комитет РФ показал кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия на юге Москвы», — говорится в подписи к ролику.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в российской столице сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем автомобиля. В результате находившийся в машине человек получил серьезные ранения, его спасти не удалось. Погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время специалисты отрабатывают различные версии случившегося. В том числе они не исключают, что за организацией преступления могут стоять специальные службы Украины. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.

