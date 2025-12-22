В Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине

Депутат Чепа отметил, что ЕС не раскритиковал Россию после переговоров в Майами

Европейские лидеры не сделали резких заявлений в адрес Москвы по итогам переговоров представителей России и США в Майами, это стало одним из «положительных нюансов» продолжающегося мирного процесса по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. После встречи он написал: «В следующий раз в Москве».

По словам главы РФПИ, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

«С моей точки зрения, есть положительные нюансы (в переговорах – «Газета.Ru»), которые свидетельствуют о том, что сказал Кирилл Дмитриев», — подчеркнул он.

Во-первых, по словам Чепы, по итогам переговоров представителей России и США в Майами не было «резких выступлений» со стороны Евросоюза относительно продолжающихся переговоров по Украине.

Депутат в этом контексте напомнил о недавних словах президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

Во-вторых, европейским лидерам на фоне развития переговорного трека по Украине не удалось принять решение о финансировании Киева за счет замороженных активов РФ.

Все это, с точки зрения Чепы, говорит о том, что «идет определенный трек в сторону согласия на те условия, которые были согласованы в Анкоридже» на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как подчеркнул парламентарий, при этом европейские «разжигатели войны» продолжат свою политическую линию, направленную на поддержку Киева, даже после того, как соглашение по Украине будет достигнуто.

«Эти разжигатели войны, которые стояли у истоков этого конфликта, они будут продолжать делать все, чтобы каким-то образом осложнять нормальную жизнь на континенте», — подытожил Чепа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал проведенные с делегацией России в Майами двухдневные переговоры по урегулированию конфликта на Украине продуктивными и конструктивными.

Ранее сообщалось, что эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ.