Следователи допрашивают свидетелей подрыва машины генерала Сарварова

Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей происшествия на юге Москвы, где в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Специалисты изучают также записи камер видеонаблюдения, отметили в СК.

В ведомстве заявили, что за убийством Сарварова могут стоять украинские специальные службы. Сотрудники Следственного комитета в настоящее время отрабатывают различные версии произошедшего.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем автомобиля. В результате находившийся в машине генерал-лейтенант Фанил Сарваров получил тяжелые ранения, его спасти не удалось.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В прокуратуре российской столицы заявили, что сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль расследование обстоятельств дела со взрывом автомобиля.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.