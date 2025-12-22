На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье

112: в Подмосковье три человека отравились пастой из доставки
true
true
true
close
Shutterstock

В Московской области двое 19-летних юношей и 15-летний подросток попали в больницу после употребления пасты карбонара. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным 112, пострадавшие заказали пасту карбонара в кейтеринговой компании «Триумф», осуществляющей доставку на территории Люберец. Вскоре после приема пищи у всех троих появились признаки отравления.

Их госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия и точные причины отравления устанавливаются.

До этого в Москве у женщины произошел отек Квинке из-за тайского напитка. 41-летняя москвичка купила на отдыхе в Таиланде «любовный напиток», готовясь к романтическому вечеру, женщина приняла снадобье. Пострадавшую доставили в больницу прямо со свидания, медики смогли стабилизировать ее состояние.

Ранее 30 пенсионеров отравились в пансионате в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами