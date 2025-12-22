На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Убитый в Москве генерал Сарваров был в базе украинского сайта «Миротворец»

РИА: генерал Сарваров был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
Министерство обороны РФ

Убитый в Москве начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров входил в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

«На сайте украинского ресурса Сарварова называют «российским военным преступником». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации», — говорится в материале.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой привели в действие взрывное устройство, которое установили под днищем автомобиля. В результате полученных травм он скончался.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность причастности к организации преступления украинских спецслужб.

Сарварову в 2024 году указом президента было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Он родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области (ныне — Пермского края). В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР, затем — Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине.

Ранее появились новые детали убийства генерала Кириллова.

