СМИ сообщили о разладе между западными странами

Bloomberg: Британия не может наладить отношения с Францией и США

Попытки Великобритании «наладить отношения» с США, Францией и некоторыми другими странами ЕС «терпят неудачу». Об этом написал журналист Мартин Айвенс в статье для Bloomberg.

По словам журналиста премьер-министр Великобритании Кир Стармер «предполагает, что у Великобритании есть два разумных партнера по переговорам», но «это не так».

«По безжалостным, прагматичным и зачастую безуспешным меркам Трампа, британская дипломатия кажется несколько нуждающейся в поддержке. По французским меркам, Великобритании не хватает стратегической направленности», — отметил он.

По словам журналиста, Стармер «изо всех сил пытается удержать ненавидящего ЕС президента США в НАТО, надеясь предотвратить предательство Украины и одновременно рассчитывая на заключение торговых соглашений с Вашингтоном». Также британский премьер пытается добиться тесного сотрудничества с Францией и Европой в целом, однако пока Лондону это не удается.

«Если бы лидеры ЕС и президент Франции Эммануэль Макрон были рациональны, они бы поняли, что угроза со стороны России требует тесного сотрудничества с обладающей ядерным оружием Великобританией<…>. К сожалению, им это не под силу», — считает Айвенс.

В итоге Трамп и Макрон в отношениях с Великобритании «оказываются в похожей ситуации», и оба они «запугивают» Лондон, подчеркнул Айвенс. При этом журналист добавил, что Германия «более благосклонна к Великобритания, чем Франция».

21 декабря британское издание Financial Times (FT) написало, что Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца и между странами возобновились «фундаментальные разногласия» после того, как Париж занял сторону противников использования замороженных российских активов для помощи Украины.

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.