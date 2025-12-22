На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство пообещало проследить за неплатежами госкомпаний

«Ведомости»: правительство России планирует следить за неплатежами госкомпаний
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центральным банком России и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу, которая будет отслеживать неплатежи крупных заказчиков по контрактам в рамках 223-ФЗ. Об этом сообщает газета «Ведомости».

223-ФЗ — это закупки компаний с государственным участием, их дочерних обществ, бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

Отмечается, что по результатам проверки планируется создать реестр заказчиков, которые часто допускают задержки с оплатой по таким контрактам.

Кроме того, деловые объединения и КМСП получили одобрение нескольких профильных ведомств на предложение о включении в KPI топ-менеджеров государственных корпораций нового пункта — отсутствие задолженности перед МСП-поставщиками. Работа над документом почти завершена, говорится в статье.

В ноябре газета писала, что российский бизнес стал чаще жаловаться на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам. По данным ФАС, в этом году количество административных дел по неплатежам увеличилось до 1173, а за весь прошлый год их было 980.

Ранее в Госдуме рассказали, когда могут снизиться налоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами