Правительство пообещало проследить за неплатежами госкомпаний

Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центральным банком России и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу, которая будет отслеживать неплатежи крупных заказчиков по контрактам в рамках 223-ФЗ. Об этом сообщает газета «Ведомости».

223-ФЗ — это закупки компаний с государственным участием, их дочерних обществ, бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

Отмечается, что по результатам проверки планируется создать реестр заказчиков, которые часто допускают задержки с оплатой по таким контрактам.

Кроме того, деловые объединения и КМСП получили одобрение нескольких профильных ведомств на предложение о включении в KPI топ-менеджеров государственных корпораций нового пункта — отсутствие задолженности перед МСП-поставщиками. Работа над документом почти завершена, говорится в статье.

В ноябре газета писала, что российский бизнес стал чаще жаловаться на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам. По данным ФАС, в этом году количество административных дел по неплатежам увеличилось до 1173, а за весь прошлый год их было 980.

