СМИ: судну «Адлер» разрешили покинуть шведские территориальные воды

SVT: российскому судну Адлер было разрешено покинуть территориальные воды Швеции
Global Look Press

Шведская прокуратура решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского судна »Адлер». Судну разрешено двигаться дальше, сообщает телеканал SVT.

«Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна «Адлер», вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье», — сказано в публикации.

21 декабря телеканал SVT сообщил, что правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением. Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС.

На днях в Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана. Кроме этого, по словам начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича, РФ также усилила военное присутствие в Балтийском море. Он предположил, что российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку» теневого флота. Эту информацию подтвердили в Госдуме. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что танкеры охраняются с начала июня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее судно получило повреждения в результате атаки на порт Ростова-на-Дону.

