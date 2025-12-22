Видео: авто с челябинцем разбилось об дорожное ограждение

В Челябинской области на видео попало, как авто с человеком подлетело в ДТП

В городе Магнитогорске Челябинской области автомобиль с человеком разбился в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Магнитогорске произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в дорожное ограждение, от удара транспорт подлетает в воздух, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее заметно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД.

