Прокатчик отказался комментировать дубляж мультфильма с ЛГБТ-героем «Вперед!»

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Прокатная компания «Дисней Студиос», прокатчик анимационного фильма Дэна Скэнлона «Вперед!» на территории России, не стала объяснять особенности российской озвучки ЛГБТ-персонажа в мультфильме, передает РИА «Новости».

«Мы не комментируем ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе прокатчика.

Премьера мультфильма «Вперед!» от студии Pixar в России запланирована на 5 марта. В мультфильме есть первый для Disney открытый ЛГБТ-персонаж – полицейская-циклоп Спектр. В одном из диалогов она обсуждает свою избранницу и ребенка. Ранее первые зрители российской версии мультфильма заявили, что в русском дубляже слово «девушка» заменили на «партнер».

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