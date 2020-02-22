Лев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что солист Rammstein Тилль Линдеманн пытается «попиариться», делая «омерзительные» видеоклипы. Об этом он сказал в интервью «Говорит Москва».

По мнению российского артиста, таких групп как Rammstein огромное множество, поэтому музыкант делает конфликтные вещи в творчестве.

«Это специально сделано, как раздражитель какой-то», — пояснил Лещенко.

Он рассказал, что видел однажды, как команда рок-н-ролла занималась любовью на сцене и это было «омерзительно».

«Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть», — добавил певец, говоря о новом порноклипе Линдеманна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

— Тилля Линдеманна приковали к кровати в клипе об оргиях

— Российская модель пожаловалась на угрозы после съемок в клипе Линдеманна