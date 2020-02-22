Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной... Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной...
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Музыкант Сергей Шнуров, который несколько дней назад стал членом петербургского отделения «Партии Роста», пообещал не менять свою песню про выборы и спеть ее, когда он станет кандидатом. Об этом он сказал в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Шнурова спросили будет ли он менять слова песни, которая прозвучала в фильме «День выборов». Услышав это, артист удивился и отметил, что песню-поговорку он менять не будет.

«Это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?», — добавил Шнуров.

Он напомнил, что еще пока не кандидат «никуда и нигде», а политический деятель.

«Когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе», — подчеркнул Шнуров.

Ранее Шнуров намекнул, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

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