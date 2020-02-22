Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом
Музыкант Сергей Шнуров, который несколько дней назад стал членом петербургского отделения «Партии Роста», пообещал не менять свою песню про выборы и спеть ее, когда он станет кандидатом. Об этом он сказал в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.
Шнурова спросили будет ли он менять слова песни, которая прозвучала в фильме «День выборов». Услышав это, артист удивился и отметил, что песню-поговорку он менять не будет.
«Это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?», — добавил Шнуров.
Он напомнил, что еще пока не кандидат «никуда и нигде», а политический деятель.
«Когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе», — подчеркнул Шнуров.
Ранее Шнуров намекнул, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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