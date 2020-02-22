Подтвержден выход продолжения «Друзей»

Специальный эпизод сериала «Друзья» будет приурочен к запуску нового стримингового сервиса телевизионной сети HBO, подтвердили в компании WarnerMedia. Об этом сообщает CNN.

Эпизод должен выйти в мае 2020 года. В воссоединении примут участие исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Лебланк, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Ранее издание Deadline сообщало о выходе продолжения сериала со ссылкой на информированные источники.

Популярный сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов.

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