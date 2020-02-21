Поп-кумир нулевых Оскар стал первой в России трансгендерной певицей
Поп-исполнитель Оскар (Шамиль Малкандуев) в интервью изданию «Открытые» сообщил о том, что сменил пол и стал первой трансгендерной певицей из России.
Теперь Оскар живет и выступает под именем Скарлетт и говорит о себе и в женском, и в мужском роде. «В 2018 году я поехал в Голливуд, чтобы стать мачо-актером (еще одна попытка быть не собой). Позже стало ясно, что на самом деле это вообще не моя цель, это не то, кем я хочу быть, и я занимаюсь не тем, чем мне нравится», — рассказала Скарлетт, сейчас живущая в Нью-Йорке.
Она также отметила, что не поддерживает родителей, одобряющих гормональную терапию своих несовершеннолетних детей-трансгендеров.
Оскар родом из Нальчика, стал известен в начале нулевых. Исполнял хиты «Бег по острию ножа», «Между мной и тобой» и др.
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