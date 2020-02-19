Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что заниматься изменениями в существующей системе начисления пенсий должны профсоюзы. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что ускорить разрешение данного вопроса могло бы начисление главе Минтруда пенсии в размере минимальной в России.

«Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально», — сказал Якубович.

Телеведущий же считает адекватной пенсию, которая позволит вести нормальную жизнь человеку, посвятившему всю свою жизнь стране. По его мнению, страна должна компенсировать пенсионеру хотя бы часть отданного труда.

По словам Якубовича, таким же является мнение большинства российских пенсионеров.

До этого телеведущий заявил, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей и признался, что не понимает, куда уходят 13% от его зарплаты.

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