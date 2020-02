Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»

В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel «Веном».

В кадре можно разглядеть актера Вуди Харрельсона в образе суперзлодея Карнажа — Клетуса Кэссиди. Его остановили и пытаются застрелить полицейские.

Кинокомпания Sony начала съемки продолжения фильма «Веном» в январе 2019 года. По сюжету одноименного комикса Marvel, в репортера Эдди Брока (Том Харди) вселяется инопланетянин-симбиот, дающий ему суперсилы и подчиняющий своей воле.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they're shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU