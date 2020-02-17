Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-избранницы принца Гарри

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Подруга опубликовала последнее фото актрисы и ведущей реалити-шоу Кэролайн Флэк, сделанное за день до того, как Флэк покончила с собой.

Снимок появился в Instagram Молли Гросберг 17 февраля. «Наша милая валентинка принесла нам печенье и овсяное молоко», — написала Гросберг. На снимке Флэк в красном платье настраивает телевизор с пультом в руке.

Молли Гросберг сопровождала 40-летнюю актрису в суде в декабре 2019 года. Кэролайн Флэк судили по обвинению в нападении на экс-бойфренда, спортсмена Льюиса Бертона. Самым известным партнером Флэк был британский принц Гарри. Они встречались в 2009 году и расстались из-за давления прессы. Также Флэк встречалась с музыкантом Гарри Стайлсом, когда он еще был несовершеннолетним.

Телеведущую нашли без признаков жизни в ее лондонской квартире 16 февраля.

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