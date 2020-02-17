Перенесшая удаление опухоли мозга Кира Шайн дала совет Заворотнюк
Певица и телеведущая Кира Шайн перенесла операцию по удалению опухоли мозга, сообщает сайт kp.ru.
По словам Шайн, в возрасте 26 лет у нее нашли опухоль в левой теменной части под черепной коробкой. Из-за роста опухоли у артистки случился инсульт. Впоследствии операция показала, что опухоль была доброкачественной. Шайн дала совет «набраться сил и сражаться» звезде «Моей прекрасной няни», которая сейчас лечится от серьезной болезни. «Береги людей, которые сейчас рядом с тобой. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — говорит Кира.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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