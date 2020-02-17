Алле Пугачевой удалили опухоль

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Певица Алла Пугачева в интервью телеканалу НТВ напомнила о перенесенной около 30 лет назад операции.

Тогда артистке удалили опухоль, которая оказалась доброкачественной.

Пугачева подчеркнула, что из-за особенностей здоровья ей противопоказан общий наркоз, поэтому хирургические вмешательства, в частности, пластические операции, она переносит под местным наркозом.

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