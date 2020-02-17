Алле Пугачевой удалили опухоль
close
Певица Алла Пугачева в интервью телеканалу НТВ напомнила о перенесенной около 30 лет назад операции.
Тогда артистке удалили опухоль, которая оказалась доброкачественной.
Пугачева подчеркнула, что из-за особенностей здоровья ей противопоказан общий наркоз, поэтому хирургические вмешательства, в частности, пластические операции, она переносит под местным наркозом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Алла Пугачева рассказала о пластических операциях
— Бывший стилист Пугачевой раскритиковал образ молодой жены Петросяна
— Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его под музыку из «Звездных войн»