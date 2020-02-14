МакSим представила последнюю перед уходом со сцены песню

Певица МакSим опубликовала новую песню «Преданным» — последнюю перед паузой в творческой карьере.

Композиция доступна на цифровых платформах. Песня поклонникам певицы понравилась. «Такая нежная песня! Чувствуется сразу приближение весны», — пишут они в комментариях.

Ранее представительница МакSим рассказала, что певица временно уйдет из музыки из-за проблем со здоровьем после ДТП. Не исключено, что на сцену артистка вернуться не сможет.

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