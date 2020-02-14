Третьяковка не проводит дезинфекцию против коронавируса
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Третьяковская галерея сейчас не проводит на данный момент дезинфекцию от коронавируса.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея, запланирована только плановая обработка от мышей и крыс.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что все объекты музея дезинфицируют, чтобы не допустить распространения коронавируса.
В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 64 тысяч, умерли более 1300 человек.
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