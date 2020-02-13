Колин Фаррелл стал жертвой утечки видео в новом фильме Гая Ричи
Актер Колин Фаррелл рассказал о съемках в новом фильме Гая Ричи «Джентльмены».
В ролике, предоставленном «Газете.Ru» прокатчиком «Вольга», Фаррелл рассказывает, что подопечные его персонажа-тренера совершают преступление и выкладывают видео на YouTube. «Это, мягко говоря, не очень умно, и моему персонажу приходится за них отдуваться. И таким образом, он оказывается вовлечен в гнусные делишки», — объясняет он.
По словам Фаррелла, в «Джентльменах» Гай Ричи вернулся к своей фирменной эстетике, основанной на городском лондонском фольклоре. «Диалоги, лексикон и речь героев очень близки к реальности, и для меня это как некая джазовая композиция — интересная, разнообразная и с неожиданными нотами», — признается актер.
Фильм «Джентльмены» выходит в российский прокат 13 февраля 2020 года.
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