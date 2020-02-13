Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», передает издание «Экономика сегодня».

Предположительно, Малахов спросит у девушки о том, как чувствует себя звезда сериала «Моя прекрасная няня» и как она перенесла лечение.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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