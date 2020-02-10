Зюганов расстроился из-за проигрыша фильма Тарантино на «Оскаре»

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» не получил «Оскар» из-за политической ангажированности жюри в пользу либералов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» К.Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби», — говорится в сообщении.

В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом был признан «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-Хо.

Актер Бред Питт получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды... в Голливуде».

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