Зюганов расстроился из-за проигрыша фильма Тарантино на «Оскаре»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» не получил «Оскар» из-за политической ангажированности жюри в пользу либералов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» К.Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби», — говорится в сообщении.

В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом был признан «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-Хо.

Актер Бред Питт получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды... в Голливуде».

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