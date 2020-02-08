В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы

Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что в Сингапуре с платформы был убран фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», а жителям Вьетнама была недоступна лента Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».

Также документальный фильм «Мост», который рассказывает о попытках самоубийств на мосту через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско, был запрещен на территории Новой Зеландии.

Все эти ограничения действовали в период с 2015 по 2019 год. Так в 2020 году компании Netflix пришлось ограничить к просмотру в Сингапуре фильм-комедию The Last Hangover бразильской комик-группы Porta dos Fundos.