Игоря Ливанова не пустили на Украину

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Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление артиста.

По словам Ливанова, ему на три года запрещен въезд на Украину. «Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос «чей Крым?». Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — высказался Ливанов.

Ранее стало известно, что двум актерам из России запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем — на три года. Артисты представились участниками лирической комедии «Идеальный свидетель», в которой, кроме Ливанова, задействованы Павел Баршак и Елена Корикова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Официальный Киев с итогами референдума не согласен.

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