«Друзья» воссоединятся для спецвыпуска
Актеры сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри снимутся в спецвыпуске — продолжении шоу, передает Deadline со ссылкой на собственный источник.
Звезды снимутся в часовой серии, которая будет доступна подписчикам стримингового сервиса HBO Max. Утверждают, что каждый из актеров получит около $3-4 млн за участие в съемках.
Ранее исполнитель роли Чендлера Мэттью Перри пообещал поклонникам, что их ждут важные новости. Сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года.
Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дженнифер Энистон напугала фанатов сериала «Друзья», выпрыгнув из-за дивана
— Продолжение сериала «Друзья» оказалось под вопросом
— Умер сыгравший в сериалах «Горец» и «Друзья» актер Стэн Кирш