«Друзья» воссоединятся для спецвыпуска

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Актеры сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри снимутся в спецвыпуске — продолжении шоу, передает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Звезды снимутся в часовой серии, которая будет доступна подписчикам стримингового сервиса HBO Max. Утверждают, что каждый из актеров получит около $3-4 млн за участие в съемках.

Ранее исполнитель роли Чендлера Мэттью Перри пообещал поклонникам, что их ждут важные новости. Сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов.

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