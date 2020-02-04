Прифотошопленного к историческому кадру Киану Ривза нашли в украинском учебнике
Голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории за 10 класс, сообщает сайт delo.ua.
Сидящего Ривза из популярного мема прифотошопили к известной фотографии «Обед на небоскребе», сделанной в 1932 году. Звезда «Матрицы» появляется на 58 странице учебника в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами»
На оригинальной фотографии изображено одиннадцать рабочих, Ривз стал «двенадцатым».
Учебник был выпущен в 2018 году и рекомендован Министерством образования и науки Украины.
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