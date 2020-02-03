Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал «360».
По ее словам, у артистки имеются проблемы с сосудами головного мозга, а также есть ушибы позвоночника.
«Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги», — рассказала Соколова.
Она отметила, что конкретный диагноз исполнительнице еще не поставили.
Ранее MaкSим сообщила об уходе в бессрочный отпуск.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Певица МакSим проходит плановое обследование в больнице
— «По рекомендациям врачей»: MaкSим покинула сцену