Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

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Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, у артистки имеются проблемы с сосудами головного мозга, а также есть ушибы позвоночника.

«Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги», — рассказала Соколова.

Она отметила, что конкретный диагноз исполнительнице еще не поставили.

Ранее MaкSим сообщила об уходе в бессрочный отпуск.

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