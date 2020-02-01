Комедия «Холоп» заработала больше 3 миллиардов рублей в СНГ

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Российская комедия «Холоп» поставила рекорд по сборам в кассах, заработав больше 3 млрд рублей на территории СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На данный момент фильм заработал 3002,4 млрд рублей. Из этой суммы 2900,3 млрд рублей было собрано в России.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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