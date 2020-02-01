В КНР введен временный запрет на киносъемки из-за коронавируса

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая велел всем кинокомпаниям приостановить съемки, пока страна борется с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поручение касается в том числе и актеров.

За нарушение указа предполагается наказание в соответствии с законом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

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