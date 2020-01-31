Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

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Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале рассказала, что в страну запрещен въезд российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину.

Представители службы уточнили, что такое решение было принято из-за высказываний артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из российских телеканалов.

Кроме Сюткина, в Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину певцу Александру Серову.

Киевский концерт Сюткина был запланирован на 27 апреля. Александр Серов выступит в Киеве 23 марта.

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