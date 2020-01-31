Пассажир рассказал о поведении Собчак во время инцидента в самолете

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Пассажир рейса Москва — Санкт-Петербург, вылет которого задержался 30 января на 1,5 часа, рассказал о поведении попросившей снять ее с рейса телеведущей Ксении Собчак.

По словам Николая, многих возмутила задержка. При этом Собчак спокойно попросила, чтобы ей разрешили покинуть борт. «Ксения Собчак сказала, что ей уже нет смысла никуда лететь, потому что она опоздала на съемку. И она попросила, чтобы ее просто выпустили из самолета, и она поедет по своим делам в Москве», — цитирует пассажира сайт kp.ru.

По правилам, за снятием пассажирки с рейса последовал осмотр самолета, дополнительно задержавший рейс еще на час.

Позже Собчак объяснила, что вела себя прилично, но не готова была ждать из-за «пролета начальников».

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