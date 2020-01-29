Не допущенный к прокату «Дау» попал в программу Берлинале

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Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель попал в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Один из эпизодов многосерийного проекта Хржановского также продемонстрируют в специальной программе Берлинале.

В ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии. Хржановский работал над «Дау» 12 лет, премьера проекта состоялась в Париже в январе 2019 года.

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