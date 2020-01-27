Актриса из сериала «Глухарь» пострадала в ДТП в центре Москве
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Актриса Лариса Хорошилова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что столкновение двух легковых автомобиле произошло на улице Большая Ордынка.
Уточняется, что в результате актриса была доставлена в травмотологический отдел столичной больницы, где ей оказывают помощь.
Хорошилова снялась в роли матери мать майора Станисллва Карпова в сериале «Глухарь».
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