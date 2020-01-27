Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший альбом года

18-летняя американская певица Билли Айлиш получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации лучший поп-альбом года за дебютную пластинку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Об этом сообщается на сайте премии.

В данной категории на «Грэмми» также претендовали Ариана Гранде с альбомом «Thank u, next», Тейлор Свифт («Lover»), Бейонсе («The Lion King: The Gift»), а также Эд Ширан («No.6 Collaborations Project»).

62-я церемония вручения «Грэмми» проходит в Лос-Анжелесе 26 января.

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