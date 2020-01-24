Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами

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Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню «Любовь настала», аккомпанируя себе на рояле.

Не все фолловеры звезды оценили талант дочери Алсу. «Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос...» — цитирует «Московский комсомолец» одну из подписчиц артистки.

Алсу не обошла вниманием этот комментарий. «Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — парировала она.

В 2019 году Микелла Абрамова подверглась массовой травле в социальных сетях после скандала на шоу «Голос. Дети». Тогда выяснилось, что девушка победила на конкурсе после накрутки голосов, и победу было решено разделить между всеми участниками.

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